Как понять, что у вас повышен сахар в крови: врачи назвали 10 главных симптомов диабета

Чтобы сахар в крови оставался в норме, для начала нужно убедиться, что у вас нет предрасположенности к диабету. Если окажется, что генетически вы находитесь в группе риска или уже получили это заболевание, то вам придется регулярно сдавать анализы на сахар, чтобы вовремя заметить изменения.