«Слов вообще нет». Угожаев победил на «Мемориале Н. А. Панина-Коломенкина»

Петербургский фигурист Николай Угожаев занял первое место на «Мемориале Н. А. Панина-Коломенкина». За два проката он получил 303,45 балла.

«Я вчера не планировал до короткой так катать. Только вот после короткой решил попробовать четыре четверных сделать. И у меня все получилось. Если честно, слов вообще нет. У меня тоже. Просто доволен», — прокомментировал победу Угожаев.

Ставший вторым Глеб Лутфуллин отстал от него всего на 0,17 балла (303,28). Бронзу забрал Евгений Семененко с результатом 301,66 балла.

Для Угожаева это вторая победа на турнире в карьере. В прошлый раз первое место он занял в 2021 году.

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит со 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина» при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.