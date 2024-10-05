Авария с грузовиками тормозит КАД на юге. Есть погибший и пострадавшие

Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 82-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два попутных грузовых и легковой автомобили. Судя по снимкам, у одного из грузовиков разбита кабина, другой остался без контейнера.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария случилась около пяти часов вечера и была двойной. Scania въехала в DAF с полуприцепом и BMW, которые стояли во второй полосе для разгона после ДТП.