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Происшествия Авария с грузовиками тормозит КАД на юге. Есть погибший и пострадавшие

Авария с грузовиками тормозит КАД на юге. Есть погибший и пострадавшие

3 830
2 комментария

Смертельная авария произошла на петербургской кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленобласти в субботу, 5 октября. На месте работают оперативные службы.

Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 82-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два попутных грузовых и легковой автомобили. Судя по снимкам, у одного из грузовиков разбита кабина, другой остался без контейнера.

По предварительным данным, два человека получили травмы, ещё один погиб.

«Поврежденные автомобили занимают переходно-скоростную и первую полосы», — сообщили в пресс-службе.

По данным «Яндекс.Карт», пробка в районе ДТП растянулась на два километра.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария случилась около пяти часов вечера и была двойной. Scania въехала в DAF с полуприцепом и BMW, которые стояли во второй полосе для разгона после ДТП.

Погиб 40-летний водитель Scania. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Комментарии
2
280920854
35 минут
очередной незаменимый специалист из друзей правительства
инкогнитто
53 минуты
что тут выяснять в погоне за сделкой на ипэшника шел пятнадцатый час работы на самосвале
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