Авария с грузовиками тормозит КАД на юге. Есть погибший и пострадавшие

Смертельная авария произошла на петербургской кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленобласти в субботу, 5 октября. На месте работают оперативные службы.
Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 82-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два попутных грузовых и легковой автомобили. Судя по снимкам, у одного из грузовиков разбита кабина, другой остался без контейнера.
По предварительным данным, два человека получили травмы, ещё один погиб.
«Поврежденные автомобили занимают переходно-скоростную и первую полосы», — сообщили в пресс-службе.
По данным «Яндекс.Карт», пробка в районе ДТП растянулась на два километра.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария случилась около пяти часов вечера и была двойной. Scania въехала в DAF с полуприцепом и BMW, которые стояли во второй полосе для разгона после ДТП.
Погиб 40-летний водитель Scania. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.