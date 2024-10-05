«Зенит» благодаря пенальти Мантуана обыграл «Оренбург»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча проходила в Петербурге 5 октября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте с пенальти забил Мантуан за толчок Андрея Малых в спину Александру Ерохину.