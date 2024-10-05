«Зенит» благодаря пенальти Мантуана обыграл «Оренбург»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча проходила в Петербурге 5 октября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.
Единственный гол на 61-й минуте с пенальти забил Мантуан за толчок Андрея Малых в спину Александру Ерохину.
Благодаря этому «Зенит» набрал 26 очков и временно возглавил турнирную таблицу. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 18 октября в Самаре против тольяттинского «Акрона».
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