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Спорт «Грусть, печаль, тоска». Кагановская и Некрасов стали лучшим танцевальным дуэтом на мемориале Панина-Коломенкина

«Грусть, печаль, тоска». Кагановская и Некрасов стали лучшим танцевальным дуэтом на мемориале Панина-Коломенкина

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Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли в соревновании танцевальных дуэтов на  проходящем в Петербурге мемориале Панина-Коломенкина. Они заняли первое место с общим результатом 201,51 балла.

«Сегодня был не самый наш лучший прокат. Было много мелких помарочек. Если ты с грязным прокатом и золотом — это все равно грусть, печаль, тоска. Главным было достойно показать свою работу, работу тренеров», — прокомментировала результаты Кагановская.

Вторыми среди танцоров стали Анна Коломенская и Артем Фролов (185,34), а бронза ушла Алисе Абдулиной и Артему Крылову (169,87).

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит со 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина» при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.

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