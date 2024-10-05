«Грусть, печаль, тоска». Кагановская и Некрасов стали лучшим танцевальным дуэтом на мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли в соревновании танцевальных дуэтов на проходящем в Петербурге мемориале Панина-Коломенкина. Они заняли первое место с общим результатом 201,51 балла.

«Сегодня был не самый наш лучший прокат. Было много мелких помарочек. Если ты с грязным прокатом и золотом — это все равно грусть, печаль, тоска. Главным было достойно показать свою работу, работу тренеров», — прокомментировала результаты Кагановская.

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит со 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина» при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.