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Спорт «Мы недовольны». Мишина и Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании

«Мы недовольны». Мишина и Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании

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1 комментарий

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли «Мемориал Панина-Коломенкина» в парном катании. В сумме за две программы они набрали 231,99  балла.

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«Самые первые эмоции после проката — было недовольство собой немного, мы были готовы лучше, чем сегодня откатали. Конечно же, это отразилось на настроении, возможно, видели после проката, что мы были немножко недовольны», — прокомментировал итоги выступления Галлямов.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 228,20. Тройку призёров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 199,54 балла.

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит со 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир состоялся еще в 1937 году под названием «Кубок Панина». Он проводился еще при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.

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Комментарии
1
Artimenga
56 минут
Ночную лигу ветеранов катания на коньках запустили бы еще..
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