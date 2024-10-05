«Мы недовольны». Мишина и Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли «Мемориал Панина-Коломенкина» в парном катании. В сумме за две программы они набрали 231,99 балла.

«Самые первые эмоции после проката — было недовольство собой немного, мы были готовы лучше, чем сегодня откатали. Конечно же, это отразилось на настроении, возможно, видели после проката, что мы были немножко недовольны», — прокомментировал итоги выступления Галлямов.