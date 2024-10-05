«Любите своё тело». Анна Фролова выиграла на мемориале Панина-Коломенкина

«Хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите своё тело, принимайте его таким, даже если вы поправились на два килограмма, на три килограмма, это всё решаемо и поправимо, правда. И со временем это проходит», — заявила после проката Фролова.