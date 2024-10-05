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Спорт «Любите своё тело». Анна Фролова выиграла на мемориале Панина-Коломенкина

«Любите своё тело». Анна Фролова выиграла на мемориале Панина-Коломенкина

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1 комментарий

Петербургская фигуристка Анна Фролова победила в женском одиночном катании на  мемориале Панина-Коломенкина. В сумме за две программы она набрала 216,43 балла.

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«Хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите своё тело, принимайте его таким, даже если вы поправились на два килограмма, на три килограмма, это всё решаемо и поправимо, правда. И со временем это проходит», — заявила после проката Фролова.

На втором месте финишировала Елизавета Куликова с результатом 205,60. Тройку призёров замкнула Софья Важнова, набравшая 199,66 балла.

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит со 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина». Он проводился еще при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.

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Комментарии
1
triton1977
1 час
Более чем симпатичная подрастающая спортивная "смена"))
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