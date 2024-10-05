В Сибири тушат склад с тремя тысячами тонн гороха

Продовольственное хранилище загорелось в Красноярском крае в субботу, 5 октября. С пожаром, площадь которого превысила две тысячи квадратных метров, не первый час воюют 16 спасателей.

О возгорании на складе сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России. В хранилище — более трёх тысяч тонн гороха.

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2 400 квадратах», — уточнили в ведомстве незадолго до половины пятого часа вечера по московскому времени. В Красноярском крае плюс четыре часа.