В Сибири тушат склад с тремя тысячами тонн гороха

Продовольственное хранилище загорелось в Красноярском крае в субботу, 5 октября. С пожаром, площадь которого превысила две тысячи квадратных метров, не первый час воюют 16 спасателей.
О возгорании на складе сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России. В хранилище — более трёх тысяч тонн гороха.
«Менее чем за два часа пожар локализован на 2 400 квадратах», — уточнили в ведомстве незадолго до половины пятого часа вечера по московскому времени. В Красноярском крае плюс четыре часа.
К тушению привлекли шесть расчётов и шестнадцать пожарных.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.