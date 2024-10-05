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Происшествия В Сибири тушат склад с тремя тысячами тонн гороха

В Сибири тушат склад с тремя тысячами тонн гороха

1 275
6 комментариев

Продовольственное хранилище загорелось в Красноярском крае в субботу, 5 октября. С пожаром, площадь которого превысила две тысячи квадратных метров, не первый час воюют 16 спасателей.

О возгорании на складе сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России. В хранилище — более трёх тысяч тонн гороха.

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2 400 квадратах», — уточнили в ведомстве незадолго до половины пятого часа вечера по московскому времени. В Красноярском крае плюс четыре часа.

К тушению привлекли шесть расчётов и шестнадцать пожарных.

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Комментарии
6
282796757
1 час
"К тушению привлекли шесть расчётов и шестнадцать пожарных" А кто входил в состав тех расчетов, если еще и 16 пожарных привлекли?
282694747
1 час
Сегодня то спиртзавод, то горох, по самому святому…водка и гороховый суп
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