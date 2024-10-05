Аварийные работы теснят водителей на Воскресенской набережной в Петербурге

Источник: Водоканал Санкт-Петербурга







Прохудившуюся трубу ремонтируют в центре Петербурга в субботу, 5 октября. Водителям приходится потесниться.

Как сообщили в Водоканале, аварийно-восстановительные работы проходят у дома 36 на Шпалерной улице. Чинят трубу диаметром 900 миллиметров. На наличие холодной воды в ближайших домах это не повлияло, но без дорожных ограничений не обошлось.

На участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Литейного проспекта временно для проезда доступны две из четырёх полос.