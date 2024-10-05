Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 763мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Призыв закручивает гайки
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Город Аварийные работы теснят водителей на Воскресенской набережной в Петербурге

Аварийные работы теснят водителей на Воскресенской набережной в Петербурге

879
Написать комментарий

Прохудившуюся трубу ремонтируют в центре Петербурга в субботу, 5 октября. Водителям приходится потесниться.

Как сообщили в Водоканале, аварийно-восстановительные работы проходят у дома 36 на Шпалерной улице. Чинят трубу диаметром 900 миллиметров. На наличие холодной воды в ближайших домах это не повлияло, но без дорожных ограничений не обошлось.

На участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Литейного проспекта временно для проезда доступны две из четырёх полос.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Новости компаний
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25