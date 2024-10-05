Страсти в стриптиз-клубе в центре Петербурга обернулись приездом полиции

Пистолет и корочки не помогли жителю Красногвардейского района задержаться в мужском клубе в компании прекрасных дам в центре Петербурга. Вместо меню он получил протокол о мелком хулиганстве.

По данным «Фонтанки», помощь полиции в стриптиз-баре на Невском проспекте, 51, потребовалась около шести часов утра 5 октября, незадолго до официального закрытия заведения. Шоу, обещанное гостям, сотрудникам пришлось наблюдать на пороге. Его устроил молодой мужчина. Со слов работника клуба, в качестве реквизита тот использовал пистолет и удостоверение.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что скандалиста задержали. Полицейские установили, что за сигнальный пистолет схватился 25-летний мужчина, повздоривший с охранником заведения.

«Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции, оружие изъято. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации «Фонтанки», помимо сигнального PP-S Kurs, у возмутителя общественного порядка нашлось удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Задержанному общение с полицейскими не в новинку. В прошлом году его привлекали к ответственности за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, минувшим летом — за уклонение от исполнения административного наказания. В 2018 году вменяли кражи аккумуляторов из машин. Обошлось без приговора — фигурант примирился с потерпевшими, и дело прекратили.