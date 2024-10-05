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Происшествия На границе России и Эстонии задержали гражданку Украины. Она вышла из леса с болторезом

На границе России и Эстонии задержали гражданку Украины. Она вышла из леса с болторезом

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2 комментария

По личным мотивам и с болторезом направлялась из Эстонии в Россию гражданка Украины, 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Псковской области. Марш-бросок при содействии добровольной народной дружины пресекли псковские пограничники.

При задержании у молодой женщины нашли еще и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовую горелку, которые припасла, по всей видимости, чтобы отсидеться в лесу и выждать удобный момент для задуманного.

А вот документов у нее с собой не оказалось. Как пояснила нарушительница границы, паспорт она оставила в Эстонии. Впрочем это не помешало пограничникам установить ее украинское гражданство.

Прямо с кордона она направилась под стражу — и под статью УК РФ о незаконном пересечении границы. Уголовное дело возбудило Управление ФСБ по Псковской области.

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Комментарии
2
человек Чебурек
5 минут
"При задержании у молодой женщины нашли еще и плоскогубцы"...а вот здесь возникают вопросы...многие элементарно не могут отличить плоскогубцы от пассатижей..поэтому чтобы не было недоразумений желательно конечно фото ..тчк
ixform
19 минут
крутая чувиха наверное она накуривается вечером очень хорошо иметь болторез чтобы сетку рабицу взрезать отправьте её под усиленную защиту он очень допоможет нам яких витаю Вас друзи
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