На границе России и Эстонии задержали гражданку Украины. Она вышла из леса с болторезом

По личным мотивам и с болторезом направлялась из Эстонии в Россию гражданка Украины, 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Псковской области. Марш-бросок при содействии добровольной народной дружины пресекли псковские пограничники.

При задержании у молодой женщины нашли еще и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовую горелку, которые припасла, по всей видимости, чтобы отсидеться в лесу и выждать удобный момент для задуманного.

А вот документов у нее с собой не оказалось. Как пояснила нарушительница границы, паспорт она оставила в Эстонии. Впрочем это не помешало пограничникам установить ее украинское гражданство.

Прямо с кордона она направилась под стражу — и под статью УК РФ о незаконном пересечении границы. Уголовное дело возбудило Управление ФСБ по Псковской области.