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Общество В Таиланде от наводнения спасли 100 слонов, еще 13 остаются в западне

В Таиланде от наводнения спасли 100 слонов, еще 13 остаются в западне

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1 комментарий

Из-за наводнения на севере Таиланда в окрестностях города Чиангмай из природного Слоновьего парка эвакуируют слонов, 5 октября сообщает CNN.

Всего в парке обитают 125 слонов, 100 из них уже удалось вывезти, еще два погибли во время эвакуации и два пропали без вести.

Как отметил основатель Elephant Nature Park Сэнгдуан Чайлерт, 13 взрослых слонов все еще заперты в своих помещениях и паникуют: дорога к фонду отрезана из-за высокого уровня воды, и сотрудники не могут попасть на место.

Наводнение в Таиланде вызвал тайфун «Яги», самый мощный шторм в Азии в этом году, который свирепствует в регионе в последние недели. Власти популярного туристического города Чиангмай выпустили предупреждение о возможных наводнениях, так как уровень воды в реке Пинг, протекающей через город, достиг опасных отметок.

Заповедник и центр спасения Elephant Nature Park основан в 1998 году. Он предоставляет убежище спасенным слонам, ухаживать за ними помогают туристы, они платят за посещение и могут оставаться на территории заповедника длительное время. До наводнения в парке обитало около 3 тысяч спасенных животных: 125 слонов, 800 собак, 2,5 тысячи кошек, 200 кроликов и столько же коров.

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Комментарии
1
triton1977
1 час
Неплохой видеомузон на тему "тех краев", в том числе по моему и с участием гиганско-хобото-ушастых)) Death in Vegas Neptune City
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