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Происшествия Маневр турецкого F-16 был близок к катастрофе. Посмотрите, как истребитель на скорости чуть не врезался в толпу зрителей

Маневр турецкого F-16 был близок к катастрофе. Посмотрите, как истребитель на скорости чуть не врезался в толпу зрителей

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1 комментарий

Со 2 по 6 октября в турецком городе Адана проходит фестиваль аэрокосмической техники и технологий Teknofest, где одним из номеров был полет F-16 с пилотом из команды Solo Turk. Выступление было близко к трагедии.

Что именно произошло с техникой — не ясно. Пилот, выполняя «бочку», вероятно, не справился с управлением, и истребитель потянуло вниз — к стоящей под ним толпе зрителей. От катастрофы спасла только быстрая реакция.

По информации турецких СМИ, начата проверка.

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Комментарии
1
280303529
16 минут
Лет 20 назад во Львове очень похожим образом отметились украинские горе-летуны. Но, тогда зрителям не повезло.
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