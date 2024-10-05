Маневр турецкого F-16 был близок к катастрофе. Посмотрите, как истребитель на скорости чуть не врезался в толпу зрителей

Со 2 по 6 октября в турецком городе Адана проходит фестиваль аэрокосмической техники и технологий Teknofest, где одним из номеров был полет F-16 с пилотом из команды Solo Turk. Выступление было близко к трагедии.

Что именно произошло с техникой — не ясно. Пилот, выполняя «бочку», вероятно, не справился с управлением, и истребитель потянуло вниз — к стоящей под ним толпе зрителей. От катастрофы спасла только быстрая реакция.

По информации турецких СМИ, начата проверка.