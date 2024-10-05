Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам более 10 миллионов и лишилась квартиры в Петербурге

Телефонные мошенники дольше месяца держали на крючке пожилую жительницу деревни Ириновка в Ленобласти. Она отдала миллионы и осталась без городской недвижимости. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 октября.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 80-летняя жительница Всеволожского района обратилась за помощью в полицию накануне - через три дня после последнего перевода денег аферистам. Звонить ей начали ещё в августе. По данным «Фонтанки», в беседу втянули, отрекомендовавшись сотрудником ФСБ.
Пенсионерке заявили, что на её квартиру нацелились мошенники, — и не соврали. Поверив собеседникам, женщина выполнила их инструкции и продала свою недвижимость в пятиэтажке на Пискарёвском проспекте. 4,1 миллиона рублей перевела на неизвестные счета, уверенная, что их безопасность обеспечит спецслужба.
Через десять дней аферисты напомнили о себе и отправили жертву на встречу с курьером к станции Пискарёвка. Пенсионерка отдала ещё 2 миллиона рублей. Удовлетворить аппетит преступников этим не удалось, и до 1 октября женщина успела совершить ещё несколько переводов.
Общий ущерб немного не дотянул до 11 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Причастных к нему ищут.
Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж».https://t.me/LenCyber78 В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.