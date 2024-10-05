Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 763мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Призыв закручивает гайки
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам более 10 миллионов и лишилась квартиры в Петербурге

Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам более 10 миллионов и лишилась квартиры в Петербурге

2 642
3 комментария

Телефонные мошенники дольше месяца держали на крючке пожилую жительницу деревни Ириновка в Ленобласти. Она отдала миллионы и осталась без городской недвижимости. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 80-летняя жительница Всеволожского района обратилась за помощью в полицию накануне - через три дня после последнего перевода денег аферистам. Звонить ей начали ещё в августе. По данным «Фонтанки», в беседу втянули, отрекомендовавшись сотрудником ФСБ.

Пенсионерке заявили, что на её квартиру нацелились мошенники, — и не соврали. Поверив собеседникам, женщина выполнила их инструкции и продала свою недвижимость в пятиэтажке на Пискарёвском проспекте. 4,1 миллиона рублей перевела на неизвестные счета, уверенная, что их безопасность обеспечит спецслужба.

Через десять дней аферисты напомнили о себе и отправили жертву на встречу с курьером к станции Пискарёвка. Пенсионерка отдала ещё 2 миллиона рублей. Удовлетворить аппетит преступников этим не удалось, и до 1 октября женщина успела совершить ещё несколько переводов.

Общий ущерб немного не дотянул до 11 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Причастных к нему ищут.

Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж».https://t.me/LenCyber78 В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282623585
34 минуты
Нехмло так, 11 лямов у несчастной пенсинерки... Почему-то её не жалко, извините. Старость пришла одна, без мудрости
280241717
28 минут
Богата земля русская пенсионерами с 10 миллионами на черный день. Интересно, а картошка у нее на черный день есть?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25