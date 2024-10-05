Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам более 10 миллионов и лишилась квартиры в Петербурге

Телефонные мошенники дольше месяца держали на крючке пожилую жительницу деревни Ириновка в Ленобласти. Она отдала миллионы и осталась без городской недвижимости. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 80-летняя жительница Всеволожского района обратилась за помощью в полицию накануне - через три дня после последнего перевода денег аферистам. Звонить ей начали ещё в августе. По данным «Фонтанки», в беседу втянули, отрекомендовавшись сотрудником ФСБ.

Пенсионерке заявили, что на её квартиру нацелились мошенники, — и не соврали. Поверив собеседникам, женщина выполнила их инструкции и продала свою недвижимость в пятиэтажке на Пискарёвском проспекте. 4,1 миллиона рублей перевела на неизвестные счета, уверенная, что их безопасность обеспечит спецслужба.

Через десять дней аферисты напомнили о себе и отправили жертву на встречу с курьером к станции Пискарёвка. Пенсионерка отдала ещё 2 миллиона рублей. Удовлетворить аппетит преступников этим не удалось, и до 1 октября женщина успела совершить ещё несколько переводов.

Общий ущерб немного не дотянул до 11 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Причастных к нему ищут.