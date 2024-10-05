Помогите девятилетнему петербуржцу не остаться в тишине

Источник: семейный архив







В раннем детстве врачи диагностировали у Эдика двустороннюю тугоухость 4-й степени. Практически всю свою недолгую жизнь он пользуется слуховыми аппаратами. В прошлом году один из них сломался. Сейчас врачи подобрали мальчику сверхмощные многоканальные аппараты. Но они стоят огромных денег, а выданный Соцфондом сертификат не покрывает всю стоимость.

Эдик Канарский, 9 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Не хватает 343 299 рублей.

«Сын родился намного раньше срока, слабым, весил всего 650 граммов. Два месяца врачи боролись за его жизнь в реанимации, затем выхаживали в отделении патологии новорождённых.

После выписки Эдик развивался с задержкой, но постепенно догонял сверстников в физическом отношении, а вот на звуки практически не реагировал, не гулил, речь не формировалась. В полтора года ему диагностировали сенсоневральное снижение слуха 4-й степени и рекомендовали слухопротезирование.

Сын получил слуховые аппараты, постепенно привык к ним, занимался с сурдопедагогом, начал понимать речь, произносить слова. В семь лет поступил в специализированную школу. Но сейчас ему очень трудно: год назад один из аппаратов сломался, а без них он совсем не слышит.

В сурдоцентре ему настроили аппарат для временной замены. Начался очередной учебный год, Эдику нравится учиться — он активный и любознательный, очень старается говорить целыми фразами, расширять словарный запас. Чтобы и дальше развиваться, ему важно слышать и понимать речь как в классе, так и на шумных переменах, на улице.

В сурдоцентре ему подобрали новые сверхмощные слуховые аппараты, у которых есть набор опций для выделения речи из шума. К сожалению, нам самим их покупку не осилить. Мы получили электронный сертификат Социального фонда России, но он покрывает лишь малую часть стоимости аппаратов. Прошу, помогите сыну полноценно слышать!» Мария Канарская, Санкт-Петербург.

Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Эдика двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени по типу аудиторной нейропатии. Для дальнейшего развития мальчику необходимы современные сверхмощные цифровые многоканальные слуховые аппараты с возможностью педиатрической настройки и высокоразрешающим шумоподавлением».

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