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Происшествия В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. В коляске был годовалый ребенок

В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. В коляске был годовалый ребенок

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2 комментария

В городе Орехово-Зуево Московской области автомобиль сбил женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

ДТП произошло на улице Ленина: по предварительной информации, за рулем был мужчина 1972 года рождения. По неустановленным обстоятельствам он допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения.

Ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

Причины ДТП устанавливаются.

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Комментарии
2
VKuser279092
1 час
По опыту: 1. В Швеции (и не только), водители останавливаются, если только пешеход подошёл к переходу. И не начинают движение, пока он не закончил переход на противоположную сторону. 2. Водители в городе следят по зеркалам за велосипедными дорожками. 3. Если нет обозначенного вело-пересечения, велосипедисты переходят дороги ногами.4. Все велосипедисты в шлемах. 5. Главное - безопасность. 6. Когда это же самое сопровождаю комментариями типа "здесь страна безумных дебилов", меня блокируют. 7. Не хотите жить долго и счастливо - ваши проблемы.
280303529
1 час
Обстоятельства и причины вполне понятны - негодная прокладка между рулем и сиденьем.
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