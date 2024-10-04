В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. В коляске был годовалый ребенок

В городе Орехово-Зуево Московской области автомобиль сбил женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

ДТП произошло на улице Ленина: по предварительной информации, за рулем был мужчина 1972 года рождения. По неустановленным обстоятельствам он допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения.

Ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

Причины ДТП устанавливаются.