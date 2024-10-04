Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 762мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Спорт «Можно увидеть, что меня ранят». Семененко под музыку из «Дюны» выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина

«Можно увидеть, что меня ранят». Семененко под музыку из «Дюны» выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина

559
Написать комментарий

+6

«Можно увидеть, что меня ранят». Семененко под музыку из «Дюны» выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина

Фигурист Евгений Семененко по итогам короткой программы занял первое место на мемориале Панина-Коломенкина. Двукратный чемпион России выиграл с результатом 108,29 балла.

«Любителям кинематографа, думаю, понравятся некоторые отсылки, добавленные в программу, в том числе в дорожку шагов. Это дуэль, которая представлена в конце фильма "Дюна 2″. Можно увидеть, что в конце фильма меня ранят, я держу рукой нож, как было в фильме», — прокомментировал свое выступление под музыку из фильма Семененко.

На втором месте расположился Глеб Лутфуллин (101,51), замыкает тройку лучших Владислав Дикиджи (98,53).

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит с 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина». Он проводился еще при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Новости компаний
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25