Источник: Дарья Драй / Фонтанка.ру







+6

«Можно увидеть, что меня ранят». Семененко под музыку из «Дюны» выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина

Фигурист Евгений Семененко по итогам короткой программы занял первое место на мемориале Панина-Коломенкина. Двукратный чемпион России выиграл с результатом 108,29 балла.

«Любителям кинематографа, думаю, понравятся некоторые отсылки, добавленные в программу, в том числе в дорожку шагов. Это дуэль, которая представлена в конце фильма "Дюна 2″. Можно увидеть, что в конце фильма меня ранят, я держу рукой нож, как было в фильме», — прокомментировал свое выступление под музыку из фильма Семененко.

На втором месте расположился Глеб Лутфуллин (101,51), замыкает тройку лучших Владислав Дикиджи (98,53).

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит с 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина». Он проводился еще при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.