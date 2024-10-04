«Не называйте меня террористом!» После слов депутата Госдумы в эфире у Соловьева случился скандал

— Не называй меня террористом.

— Не национальном уровне, а на страновом.

— Не-не-не, тогда скажи, что я террорист. Нет, слушай, Андрей. Ты только, пожалуйста, не перегибай палку.

— Я сказал — страновом.

— Остановись, пока ты не перешел границу. Остановись, иначе я сейчас всё брошу и уйду. Я не позволю, чтобы депутат Государственной думы нес подобную [брань].