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Общество Fontanka.Digital обзор «Не называйте меня террористом!» После слов депутата Госдумы в эфире у Соловьева случился скандал

«Не называйте меня террористом!» После слов депутата Госдумы в эфире у Соловьева случился скандал

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6 комментариев

Первая неделя октября выдалась жаркой для гостей и ведущих общественно-политических ток-шоу на госТВ. Российский флаг над администрацией украинского города Угледар довольно оперативно сменила тема эскалации на Ближнем Востоке.

Обзор российских телеэфиров 4 октября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Одним из ярчайших моментов стала перебранка депутата Госдумы Андрея Лугового и немецко-российского журналиста украинского происхождения Александра Сосновского.

Накалу страстей предшествовало заявление ведущего Владимира Соловьева, который сказал, что Израилю исторически присущ терроризм: как один «из методов, при котором евреи, проживающие на территории, тогда подмандатной Англии, боролись за свое право быть независимым государством».

Эту мысль попытался развить Луговой: мол, евреи «делают что хотят, просто в силу того, что терроризм у них заложен на страновом генетическом уровне». Эта реплика вызвала гневную реакцию у Сосновского. Между ними состоялся вот такой диалог.

<p>Андрей Луговой и Александр Сосновский</p><p>Андрей Луговой и Александр Сосновский</p>

— Не называй меня террористом.

— Не национальном уровне, а на страновом.

— Не-не-не, тогда скажи, что я террорист. Нет, слушай, Андрей. Ты только, пожалуйста, не перегибай палку.

— Я сказал — страновом.

— Остановись, пока ты не перешел границу. Остановись, иначе я сейчас всё брошу и уйду. Я не позволю, чтобы депутат Государственной думы нес подобную [брань].

Активно ругались на схожую тему в эфире НТВ. Как это было и о чем еще говорили телевизионные эксперты, смотрите в выпуске «Коробки передач».

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Комментарии
6
Митя Антонов
35 минут
Жалко и больно смотреть на эту публикацию. На Фонтанке. Тьфу.
tochilshik
43 минуты
вот всегда смешно как эти одноклеточные типа Соловьева рассуждают о судьбах мира.да все уже,не отрабатывает эта помойка свою зарплату.
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