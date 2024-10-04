«Не называйте меня террористом!» После слов депутата Госдумы в эфире у Соловьева случился скандал

Первая неделя октября выдалась жаркой для гостей и ведущих общественно-политических ток-шоу на госТВ. Российский флаг над администрацией украинского города Угледар довольно оперативно сменила тема эскалации на Ближнем Востоке.
Обзор российских телеэфиров 4 октября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Одним из ярчайших моментов стала перебранка депутата Госдумы Андрея Лугового и немецко-российского журналиста украинского происхождения Александра Сосновского.
Накалу страстей предшествовало заявление ведущего Владимира Соловьева, который сказал, что Израилю исторически присущ терроризм: как один «из методов, при котором евреи, проживающие на территории, тогда подмандатной Англии, боролись за свое право быть независимым государством».
Эту мысль попытался развить Луговой: мол, евреи «делают что хотят, просто в силу того, что терроризм у них заложен на страновом генетическом уровне». Эта реплика вызвала гневную реакцию у Сосновского. Между ними состоялся вот такой диалог.
— Не называй меня террористом.
— Не национальном уровне, а на страновом.
— Не-не-не, тогда скажи, что я террорист. Нет, слушай, Андрей. Ты только, пожалуйста, не перегибай палку.
— Я сказал — страновом.
— Остановись, пока ты не перешел границу. Остановись, иначе я сейчас всё брошу и уйду. Я не позволю, чтобы депутат Государственной думы нес подобную [брань].
Активно ругались на схожую тему в эфире НТВ. Как это было и о чем еще говорили телевизионные эксперты, смотрите в выпуске «Коробки передач».