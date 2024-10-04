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Происшествия Вооруженная банда на Гаити за ночь беспричинно убила 70 человек

Вооруженная банда на Гаити за ночь беспричинно убила 70 человек

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2 комментария

Банда «Гран Гриф», не первый год орудующая в департаменте Артибонит на Гаити, подожгла несколько зданий и казнила десятки человек, в том числе детей. Тысячи бежали из своих домов.

О нападении членов банды сообщает гаитянская газета Le Nouvelliste. Вооруженные люди зашли в общину Пон-Сонде ночью 3 октября. Тысячи людей вынуждены были бежать и сейчас находятся в портовом городе Сен-Марк. Местные больницы перегружены, много раненых.

Reuters 4 октября получило информацию, что убито 70 человек, в том числе трое детей. Община полностью под контролем бандитов.

Комиссия ООН еще год назад обращала внимание на рост преступности и насилия на Гаити. Банда «Гран Гриф» систематически орудует в Артибоните, они убивают, похищают людей, занимаются вандализмом, вымогательством, угоном грузовиков, кражей урожая и скота.

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Комментарии
2
altnec
18 минут
Яркое доказательство экспериментов, проводимых США-систами и Франц-систами, над 11-ти миллионным населением, над гражданами.
ixform
24 минуты
блин ну вот сейчас туда Шторм Зэт нельзя никак вертолётом ? там нет протектората отжимай нехочу и ещё спасибо скажут
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