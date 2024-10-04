Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







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«Сделаем четверной выброс». Бойкова и Козловский обошли Мишину и Галлямова в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина. Пара набрала 80,54 балла.

«Остались очень хорошие ощущения после проката. Отлично представили нашу короткую программу впервые на соревновательном льду. Мы очень довольны. Немножко музыка тихо играла вначале, я волновалась, что Дима не услышит, но все хорошо. Планируем завтра сделать четверной выброс», — заявила Бойкова.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,38), а третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (71,29).

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит с 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина». Он проводился еще при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.