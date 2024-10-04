Источник: Дарья Драй / Фонтанка.ру







1 из 7 Источник: Дарья Драй / Фонтанка.ру

«Сегодня не упала!» Фигуристка Фролова выиграла короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина

Петербургская фигуристка Анна Фролова занимает первое место после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина. За свой прокат она получила 73,26 балла.

«Волнения как такового не было. Просто хотела сделать все четко и качественно и посмотреть, какие у меня ошибки смогут найти судьи, как оценят в целом. Сама оцениваю свой прокат на восемь из десяти. Помарки были, хочется еще более эмоционально кататься. Но время есть еще. Все доработаем. Сегодня не упала в дорожке. Уже хорошо», — заявила Фролова.

Второе место занимает Елизавета Куликова (70,25), третье — Ксения Гущина (70,18).

Традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина» проходит с 2 по 6 октября в Петербурге. Первый турнир прошел еще в 1937 году под названием «Кубок Панина». Он проводился еще при жизни знаменитого фигуриста, первого олимпийского чемпиона России.