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Общество На 91-м году жизни скончалась художник «Троих из Простоквашино» Марина Восканьянц

На 91-м году жизни скончалась художник «Троих из Простоквашино» Марина Восканьянц

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1 комментарий

Ночью 4 октября умерла художник-аниматор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Она участвовала в создании множества советских мультиков, которые стали любимы тысячами детей. Об этом в своем telegram-канале сообщает шеф-редактор киностудии Сергей Капков.

Марина Восканьянц скончалась на 91-м году жизни. На протяжении 32 лет — с 1959 года по 1991-й — она была одним из ведущих мультипликаторов легендарной киностудии. Сильная любовь к мультфильмам, по всей видимости, зародилась у Восканьянц еще в детстве, когда она увидела на экране произведения Уолта Диснея.

За время своего творческого пути Восканьянц участвовала в создании более 100 мультиков. Самые известные из них — «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Щелкунчик», «Котенок по имени Гав», «Золушка», «Конек-Горбунок» и многие другие.

«Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию. 〈…〉 И стала легендой. Светлая память», — написал Сергей Капков.

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Комментарии
3
Certain_Friend
7 минут
Это эпоха нашего счастливого детства... Земля ей пухом
triton1977
2 минуты
Очень жаль, она создала достаточно добрых образов в советской мультипликационной классике. Относительно недавно из жизни ушел Михаил Беломлинский - книжный иллюстратор ленинградской "графической школы", увековевший в свое время первые отечественные издания Толкиена ("Хоббит", 1976)
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