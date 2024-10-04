На 91-м году жизни скончалась художник «Троих из Простоквашино» Марина Восканьянц

Ночью 4 октября умерла художник-аниматор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Она участвовала в создании множества советских мультиков, которые стали любимы тысячами детей. Об этом в своем telegram-канале сообщает шеф-редактор киностудии Сергей Капков.









Марина Восканьянц скончалась на 91-м году жизни. На протяжении 32 лет — с 1959 года по 1991-й — она была одним из ведущих мультипликаторов легендарной киностудии. Сильная любовь к мультфильмам, по всей видимости, зародилась у Восканьянц еще в детстве, когда она увидела на экране произведения Уолта Диснея.

За время своего творческого пути Восканьянц участвовала в создании более 100 мультиков. Самые известные из них — «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Щелкунчик», «Котенок по имени Гав», «Золушка», «Конек-Горбунок» и многие другие.

«Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию. 〈…〉 И стала легендой. Светлая память», — написал Сергей Капков.