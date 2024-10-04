Вы не разбираетесь в географии, если не ответите хотя бы на 7 из 10: сложный тест

Знание географии не пригождается нам каждый день, но быть в курсе того, как всё кругом устроено, безумно интересно. А еще — полезно для прохождения наших географических тестов. На этот раз в нем мы объединили 10 вопросов, со многими из которых справятся и школьники. Но насколько легко дадутся они вам?
Где находится самый большой вулкан на Земле?
В Индонезии
В Японии
На Гавайских островах
В России
У этой вершины есть несколько названий — Сагарматха, Шэнмуфэн, Джомолунгма. Но больше всего мы знаем ее именно по этому названию. Какому?
Эльбрус
Эверест
Килиманджаро
Пик Костюшко
Какая немецкая достопримечательность была снесена во время массовых гуляний в ноябре 1991 года?
Голштинские ворота
Магдебургский водный мост
Вальхалла
Берлинская стена
Вы оказались в городе Пномпень. В какой вы стране?
В Камбодже
Во Вьетнаме
В Бангладеш
В КНР
Чем покрыто более 70 % поверхности Земли?
Лесами
Мхами
Океаном
Лишайниками
У какого моря нет берегов?
Азовское
Охотское
Адриатическое
Саргассово
По поводу происхождения названия этого города есть множество версий. Наиболее популярная гипотеза говорит, что происходит оно от фразы, означающей «Я видел гору». О каком городе речь?
Монтевидео
Подгорица
Монте-Карло
Урус-Мартан
Какой из перечисленных ветров относится к ветрам мирового значения?
Мистраль
Вихрь
Буран
Пассат
От какой страны Испанию отделяет пролив Гибралтар?
Португалия
Алжир
Марокко
Франция
Что общего у Сары-Таш и Саратова?
Сары-Таш — это первое историческое название Саратова
Сары-Таш — отец-основатель Саратова
Саратов стоит на месте, где когда-то протекала река Сары-Таш
Ничего общего