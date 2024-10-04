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Город «Со всех сторон вытекают нефтепродукты». В гавани Кронштадта обнаружили загрязнения

«Со всех сторон вытекают нефтепродукты». В гавани Кронштадта обнаружили загрязнения

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2 комментария

В акватории порта Кронштадт произошел разлив нефтепродуктов. В связи с этим сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Об этом в пятницу, 4 октября, передает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Накануне, 3 октября, в 15:00 поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе Кронштадтской гавани. О происшествии сообщил начальник линейного пункта полиции порта Бронка в дежурную службу Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте.

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«В ходе выезда на место происшествия установлено, что из распиленного судна, наполовину погруженного в воду, со всех сторон вытекают нефтепродукты», – уточняется в сообщении.

На месте загрязнения были собраны пробы горюче-смазочных материалов для последующей экспертизы. Информированы все соответствующие службы. В настоящее время транспортная полиция проводит расследование, устанавливая все подробности происшествия.

Ранее транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о разливе нефтепродуктов на территории морского порта в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе полиции на транспорте, виновным в происшествии оказался 37-летний старший судовой механик Большого порта Санкт-Петербург. Ему вменяют загрязнение морской среды (часть 1 статьи 252 УК РФ). Установлено, что мужчина не контролировал наполнение танка левого борта судна и не остановил подачу мазута, из-за чего танк переполнился, и мазут вытек через замерную горловину танка.

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Комментарии
2
triton1977
41 минута
А какие примерно "объемы" этого "пролива нефтепродуктов"?
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