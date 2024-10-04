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Общество Перекур на складе продуктового магазина обошелся петербуржцу в 5,6 млн рублей

Перекур на складе продуктового магазина обошелся петербуржцу в 5,6 млн рублей

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7 комментариев

Суд в Петербурге велел взыскать с жителя Петербурга 5,6 млн рублей ущерба магазину «Светофор». Вредная привычка мужчины стала причиной пожара.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 4 октября был рассмотрен иск ООО «Торгсервис78» к Николаю Сафонову. В основе решение мирового судьи по уголовному делу, который признал Сафонова виновным в уничтожении чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем.

Выяснилось, что пожар был 18 января. Сафонов на складе магазина «Светофор» в Понтонном принимал товар с сигаретой в зубах. Увлеченный работой, он не заметил, как из-за него загорелся картон. Огонь распространился, и в итоге ущерб магазину составил 5,6 млн рублей.

Суд счел требование справедливым и велел взыскать с Сафонова сумму целиком.

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Комментарии
7
В_Ф
1 час
Картон зажечь сигаретой?? Что-то я сильно сомневаюсь.
prosto korsak
1 час
Курение вредит не только здоровью, но и кошельку.
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