Перекур на складе продуктового магазина обошелся петербуржцу в 5,6 млн рублей

Суд в Петербурге велел взыскать с жителя Петербурга 5,6 млн рублей ущерба магазину «Светофор». Вредная привычка мужчины стала причиной пожара.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 4 октября был рассмотрен иск ООО «Торгсервис78» к Николаю Сафонову. В основе решение мирового судьи по уголовному делу, который признал Сафонова виновным в уничтожении чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем.

Выяснилось, что пожар был 18 января. Сафонов на складе магазина «Светофор» в Понтонном принимал товар с сигаретой в зубах. Увлеченный работой, он не заметил, как из-за него загорелся картон. Огонь распространился, и в итоге ущерб магазину составил 5,6 млн рублей.

Суд счел требование справедливым и велел взыскать с Сафонова сумму целиком.