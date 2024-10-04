«Ни ребенка искупать, ни посуду помыть»: в доме на Стачек пятые сутки нет газа

Жители дома № 75 на проспекте Стачек пожаловались на отсутствие газа и горячей воды в течение пяти суток. 4 октября «Фонтанка» поговорила о сложившейся ситуации с Екатериной, живущей в подъезде № 5 этого дома.

«Я здесь живу 26 лет и такого не помню. Сейчас мы пятые сутки сидим без газа и горячей воды. Еду мы еще как-то приготовим, разогреем. Но ни ребенка искупать, ни посуду помыть не можем. Какое-то издевательство», — поделилась Екатерина.

Проблема тянется с 30 сентября, когда в доме проводились плановые работы. В некоторые квартиры, по словам женщины, газ и воду вернули, но далеко не во все. По состоянию на утро пятницы в подъезде Екатерины ситуация не изменилась. Жительница уточняет, что специалисты газовой службы приезжают обычно поздно — в районе 22 часов. Они не могут зайти в ряд квартир, так как часто не застают хозяев дома, и поэтому не подключают газ обратно.

В пресс-службе «ПетербургГаза» «Фонтанке» объяснили, что в квартиры представителям организации необходимо попасть для того, чтобы проверить тягу и исправность газового оборудования.

«По состоянию на 11 часов 4.10.24 газоснабжение восстановлено в 89 квартирах. Для восстановления газоснабжения необходимо вызвать службу по телефону 04 (с мобильного 104) и обеспечить доступ в каждую квартиру», — уточнили в «ПетербургГазе».