Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Город Происшествия «Ни ребенка искупать, ни посуду помыть»: в доме на Стачек пятые сутки нет газа

«Ни ребенка искупать, ни посуду помыть»: в доме на Стачек пятые сутки нет газа

682
2 комментария

Жители дома № 75 на проспекте Стачек пожаловались на отсутствие газа и горячей воды в течение пяти суток. 4 октября «Фонтанка» поговорила о сложившейся ситуации с Екатериной, живущей в подъезде № 5 этого дома.

«Я здесь живу 26 лет и такого не помню. Сейчас мы пятые сутки сидим без газа и горячей воды. Еду мы еще как-то приготовим, разогреем. Но ни ребенка искупать, ни посуду помыть не можем. Какое-то издевательство», — поделилась Екатерина.

Проблема тянется с 30 сентября, когда в доме проводились плановые работы. В некоторые квартиры, по словам женщины, газ и воду вернули, но далеко не во все. По состоянию на утро пятницы в подъезде Екатерины ситуация не изменилась. Жительница уточняет, что специалисты газовой службы приезжают обычно поздно — в районе 22 часов. Они не могут зайти в ряд квартир, так как часто не застают хозяев дома, и поэтому не подключают газ обратно.

В пресс-службе «ПетербургГаза» «Фонтанке» объяснили, что в квартиры представителям организации необходимо попасть для того, чтобы проверить тягу и исправность газового оборудования.

«По состоянию на 11 часов 4.10.24 газоснабжение восстановлено в 89 квартирах. Для восстановления газоснабжения необходимо вызвать службу по телефону 04 (с мобильного 104) и обеспечить доступ в каждую квартиру», — уточнили в «ПетербургГазе».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
iigaza
12 минут
В августе приходил ухарь 04 провести т.н. техобслуживание. Пощелкал приборчиком насчет утечки газа заполнил акт и все. Какая там тяга? К плите и колонке не прикасался от слова совсем. В итоге 900рэ как с куста. .
triton1977
28 минут
Ну тут наверное исключительно с подачей газа "жкх-беда" - наличие системы т.н. "колонок", которые и греют воду в помещениях.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Новости компаний
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51