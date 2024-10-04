Клининг за 1,4 млрд. Оператор Пулково рассказал, сколько стоит уборка аэропорта

Управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» готова потратить 1,37 млрд рублей на уборку помещений и прилегающей территории аэропорта Пулково, следует из данных портала госзакупок, опубликованных 3 октября.

Как говорится в документации, за эту сумму воздушная гавань рассчитывает обеспечить себя услугами клининга на три года — с ноября 2024 по ноябрь 2027 года — как на территории самого терминала, так и на парковках и в бизнес-центре. Заявки принимаются до 10 октября, подведение итогов состоится 15 октября.

Судя по приведенным в документации прогнозам, к 2026 году пассажиропоток вырастет до 23,5 млн человек. Для сравнения, в 2023 году воздушная гавань обслужила 20,4 млн человек.