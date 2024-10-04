Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Клининг за 1,4 млрд. Оператор Пулково рассказал, сколько стоит уборка аэропорта

Клининг за 1,4 млрд. Оператор Пулково рассказал, сколько стоит уборка аэропорта

727
Написать комментарий

Управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» готова потратить 1,37 млрд рублей на уборку помещений и прилегающей территории аэропорта Пулково, следует из данных портала госзакупок, опубликованных 3 октября.

Как говорится в документации, за эту сумму воздушная гавань рассчитывает обеспечить себя услугами клининга на три года — с ноября 2024 по ноябрь 2027 года — как на территории самого терминала, так и на парковках и в бизнес-центре. Заявки принимаются до 10 октября, подведение итогов состоится 15 октября.

Судя по приведенным в документации прогнозам, к 2026 году пассажиропоток вырастет до 23,5 млн человек. Для сравнения, в 2023 году воздушная гавань обслужила 20,4 млн человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Новости компаний
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51