Ищем лучший магазин в Петербурге. Все зависит от вашего мнения!

Предложить предприятие торговли, постоянным и преданным покупателем которого вы являетесь, можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название магазина, который вам нравится больше всего.

Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!

Магазин может быть любой: сетевой, единственный и уникальный в своем роде, продуктовый или мебельный, дискаунтер или элитный бутик — главное, чтобы в него можно было зайти за покупками. Чем больше раз его назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых магазинов и предложим читателям проголосовать самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.