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Бизнес Город Признание и Влияние Ищем лучший магазин в Петербурге. Все зависит от вашего мнения!

Ищем лучший магазин в Петербурге. Все зависит от вашего мнения!

В эпоху бурного развития онлайн-торговли ищем лучший магазин в Петербурге, куда стоит прийти «ногами». Специально для этого мы учредили новую номинацию в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — «Магазин года».

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Предложить предприятие торговли, постоянным и преданным покупателем которого вы являетесь, можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название магазина, который вам нравится больше всего.

Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!

Магазин может быть любой: сетевой, единственный и уникальный в своем роде, продуктовый или мебельный, дискаунтер или элитный бутик — главное, чтобы в него можно было зайти за покупками. Чем больше раз его назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых магазинов и предложим читателям проголосовать самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!

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