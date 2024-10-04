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Происшествия Брянской блогерше Евгении Хоффман ужесточили приговор за сжигание паспорта

Брянской блогерше Евгении Хоффман ужесточили приговор за сжигание паспорта

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11 комментариев

Суд в Брянске ужесточил наказание блогерше Евгении Хоффман, сжегшей российский паспорт в новогоднюю ночь. Девушка отправится на год в колонию-поселение, сообщает 4 октября пресс-служба прокуратуры региона.

«Брянский областной суд, рассмотрев доводы представления, поддержанного представителем прокуратуры области, удовлетворил их. Хоффман назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении», — сообщает надзорное ведомство. 

В июле этого года Советский районный суд Брянска признал Хоффман виновной в надругательстве над Государственным гербом РФ и причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Блогершу приговорили к 2 годам и 3 месяцам ограничения свободы. Однако с наказанием не согласился гособвинитель. 

1 января Евгения Хоффман опубликовала видео, где сжигает российский паспорт под вопли толпы молодых людей. Потом, осознав возможные последствия, она написала, что любит Россию, а паспорт сожгла, «потому что там фотка уродливая». 

Инцидент сразу же привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Они потребовали наказать девушку и обратились в правоохранительные органы. 

Также, помимо истории с паспортом, Хоффман была привлечена к ответственности за драку в кафе гостиницы «Брянск» в ноябре 2023 года. Девушка, находящаяся под действием горячительных напитков, ударила головой в лицо посетительницу заведения, причинив ей закрытую тупую травму костей лицевого скелета.

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Комментарии
11
VKuser174198221
32 минуты
Этот приговор нужен для того, чтобы мы все боялись власти! А зачем Власти нужен страх? Как правило власть начинает запугивать народ тогда, когда понимает, что ее мягко говоря - не поддерживают!
Илья_Саныч
1 час
Вообще-то там какой-то копеечный штраф за порчу документа полагается.
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