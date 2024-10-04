Брянской блогерше Евгении Хоффман ужесточили приговор за сжигание паспорта

Суд в Брянске ужесточил наказание блогерше Евгении Хоффман, сжегшей российский паспорт в новогоднюю ночь. Девушка отправится на год в колонию-поселение, сообщает 4 октября пресс-служба прокуратуры региона.

«Брянский областной суд, рассмотрев доводы представления, поддержанного представителем прокуратуры области, удовлетворил их. Хоффман назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении», — сообщает надзорное ведомство.

В июле этого года Советский районный суд Брянска признал Хоффман виновной в надругательстве над Государственным гербом РФ и причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Блогершу приговорили к 2 годам и 3 месяцам ограничения свободы. Однако с наказанием не согласился гособвинитель.

1 января Евгения Хоффман опубликовала видео, где сжигает российский паспорт под вопли толпы молодых людей. Потом, осознав возможные последствия, она написала, что любит Россию, а паспорт сожгла, «потому что там фотка уродливая».

Инцидент сразу же привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Они потребовали наказать девушку и обратились в правоохранительные органы.