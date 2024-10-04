Крупные российские банки повышают ставки по вкладам

Сбер повысил ставки для премиальных клиентов, а также запустил новый вклад с повышенными ставками до 16,5% на сроке три месяца, указано в сообщении банка. Газпромбанк также повысил ставки — по вкладам на сроки 3, 4, 6 и 7 месяцев — на коротких сроках размещения можно зафиксировать доходность от 19,8% до 20,5% с учетом надбавок. Ставка по накопительному счету повышена до 17% годовых на сумму минимального остатка на счете.

ВТБ сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях, так и в юанях, а также по накопительным счетам. Повышение составило 1,6 п. п. в рублях (на 6 месяцев), в юанях — до 2,8 п. п., по накопительным счетам — на 3-4 п. п. Теперь максимально возможная доходность по вкладам в рублях в банке составляет 21%, а в юанях — 8%.

«В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность, — прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений».