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Финансы Крупные российские банки повышают ставки по вкладам

Крупные российские банки повышают ставки по вкладам

ВТБ сообщил о повышении ставок по вкладам для физлиц, одновременно об этом же сообщили Сбер и Газпромбанк — следует из сообщений кредитных организаций.

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Сбер повысил ставки для премиальных клиентов, а также запустил новый вклад с повышенными ставками до 16,5% на сроке три месяца, указано в сообщении банка. Газпромбанк также повысил ставки — по вкладам на сроки 3, 4, 6 и 7 месяцев — на коротких сроках размещения можно зафиксировать доходность от 19,8% до 20,5% с учетом надбавок. Ставка по накопительному счету повышена до 17% годовых на сумму минимального остатка на счете.

ВТБ сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях, так и в юанях, а также по накопительным счетам. Повышение составило 1,6 п. п. в рублях (на 6 месяцев), в юанях — до 2,8 п. п., по накопительным счетам — на 3-4 п. п. Теперь максимально возможная доходность по вкладам в рублях в банке составляет 21%, а в юанях — 8%.

«В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность, — прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на октябрьском заседании совета директоров регулятора. В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 19% годовых, указывая, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.

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