Пробки заперли въезды в Петербург с юга, КАД стоит почти 10 км

Источник: «Яндекс.Карты»







По данным «Яндекс.Пробок», на Пулковском шоссе в половине одиннадцатого часа утра 4 октября собралась пробка на 7,8 километра от Волхонского шоссе до КАД. Держится она, со слов автомобилистов, уже больше часа. Как рассказала читательница «Фонтанки» Татьяна, в районе пересечения с Внуковской улицей проезду мешает фура с разбитой кабиной.

Витебское шоссе стоит в плотном заторе почти 4,5 километра. Тянется он со стороны Петербургского шоссе и до пересечения с Московским в Шушарах. Стоит также Петербургское шоссе на подъезде к Пулковскому. В девятом часу утра там наблюдался затор в 4,2 километра, сейчас пробка уже меньше. Стоят также Волхонское и Красносельское шоссе в направлении КАД.

На Софийской улице скопилась пробка из области к кольцевой, но еще плотнее — из города. От улицы Димитрова до КАД улица на картах окрасилась в бордовый. А на самой кольцевой в 10:48 зафиксировали самую длинную пробку для этого времени суток за всю последнюю неделю: затор длиной в 9,6 километра растянулся на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Софийской.