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Происшествия В Алтайском крае невнимательный тракторист вспахал четыре километра дороги

В Алтайском крае невнимательный тракторист вспахал четыре километра дороги

2 518
2 комментария

В Алтайском крае тракторист на «Кировце» не заметил, как вспахал несколько километров дороги. Мужчина решил дома залить горе, а в результате остался без прав и получил штраф. Подробности 4 октября сообщает телеграм-канал регионального Управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Курьезная ситуация произошла в Тогульском районе. Мужчина возвращался с полевых работ на тракторе К-701. По пути у «Кировца» отказала гидравлика и опустилась борона, на что мужчина обратил внимание только через четыре километра вспаханной дороги. Тракторист решил успокоить нервы спиртным, но это решение было ошибочным.

По результатам освидетельствования, у него было выявлено алкогольное опьянение. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).

По решению мирового судьи Тогульского района за рулем трактора мужчина окажется не раньше, чем через год и шесть месяцев. Также он должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

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Комментарии
2
Повестка дна
19 минут
Неужели там кто-то заметил разница между До и После?
Cashmare
27 минут
однажды мама перед сном заплела девочке колосок. ночью пришли комбайнеры и вспахали девочку (ц)
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