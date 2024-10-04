В Алтайском крае невнимательный тракторист вспахал четыре километра дороги

В Алтайском крае тракторист на «Кировце» не заметил, как вспахал несколько километров дороги. Мужчина решил дома залить горе, а в результате остался без прав и получил штраф. Подробности 4 октября сообщает телеграм-канал регионального Управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Источник: Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края







Курьезная ситуация произошла в Тогульском районе. Мужчина возвращался с полевых работ на тракторе К-701. По пути у «Кировца» отказала гидравлика и опустилась борона, на что мужчина обратил внимание только через четыре километра вспаханной дороги. Тракторист решил успокоить нервы спиртным, но это решение было ошибочным.

По результатам освидетельствования, у него было выявлено алкогольное опьянение. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).

По решению мирового судьи Тогульского района за рулем трактора мужчина окажется не раньше, чем через год и шесть месяцев. Также он должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.