Петербургского сварщика раздели и заставили на видео признаться в изнасиловании

Позапрошлой ночью в полицию обратился 38-летний мужчина. Он написал заявление, в котором указал то, как над ним издевались. По словам потерпевшего, вечером 1 октября четверо неизвестных силой усадили его в машину на Шлиссельбургском проспекте. На протяжении часа петербуржца возили по городу и в конце концов остановились где-то в районе моста Александра Невского.

Потерпевшего высадили из салона, заставили снять одежду и признаться в изнасиловании на камеру. Мучители потребовали у жертвы 300 тысяч и предупредили: если денег не будет, видео окажется в Сети.

Вечером этого же дня на Караваевской уголовный розыск задержал 25-летнего жителя города и его 26-летнюю подругу. Оба были доставлены в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.