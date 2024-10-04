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Происшествия Петербургского сварщика раздели и заставили на видео признаться в изнасиловании

Петербургского сварщика раздели и заставили на видео признаться в изнасиловании

Электросварщик из Петербурга стал жертвой шантажа. Его насильно сняли на видео, а за нераспространение записи потребовали крупную сумму. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 октября.

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2 комментария

Позапрошлой ночью в полицию обратился 38-летний мужчина. Он написал заявление, в котором указал то, как над ним издевались. По словам потерпевшего, вечером 1 октября четверо неизвестных силой усадили его в машину на Шлиссельбургском проспекте. На протяжении часа петербуржца возили по городу и в конце концов остановились где-то в районе моста Александра Невского.

Потерпевшего высадили из салона, заставили снять одежду и признаться в изнасиловании на камеру. Мучители потребовали у жертвы 300 тысяч и предупредили: если денег не будет, видео окажется в Сети.

Вечером этого же дня на Караваевской уголовный розыск задержал 25-летнего жителя города и его 26-летнюю подругу. Оба были доставлены в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

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Комментарии
3
Cashmare
30 минут
четверо неизвестных силой усадили сварщика в машину, вывезли в район моста, высадили, заставили раздеться и признаться в изнасиловании на камеру. но сварщик не растерялся... четверо неизвестных обратились в полицию с заявлениями об изнасиловании. но это уже совсем другая история...
274573038
9 минут
лишь бы 90 е не вернулись
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