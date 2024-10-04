В Пермском крае горела нефтебаза на площади десяти тысяч «квадратов»

Крупный пожар тушили в Пермском крае утром 4 октября. Загорелась частная база нефтепродуктов в промышленной зоне деревни Осенцы, сообщает МЧС России.

Источник: МЧС России

Информация о пожаре поступила в 3:40. Огонь охватил емкости с топливом и распространился на площади в десять тысяч квадратных метров. Возгорание локализовали через три часа силами 60 человек и 16 единиц техники.

Пожарные не допустили распространения огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. Пострадавших нет.

В качестве версий случившегося дознаватели МЧС России рассматривают неосторожное обращение с огнем и неисправное электрооборудование.