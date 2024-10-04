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Происшествия МВД России отчиталось о задержании «криминальных свах» в Петербурге. Они женили мигрантов

МВД России отчиталось о задержании «криминальных свах» в Петербурге. Они женили мигрантов

Полиция Петербурга и сотрудники УФСБ пресекли деятельность «криминальных бизнесменов», которые якобы сводили мигрантов, желающих приобрести гражданство, и россиян, не сопротивлявшихся фиктивному браку. Об этом 4 октября сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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9 комментариев

Оперативники полагают, что схема организована тремя выходцами из стран ближнего зарубежья. Пользуясь связями в диаспорах, они находили мигрантов, желающих стать гражданами РФ в упрощенном порядке. Свою услугу «свахи» оценивали в 200 тысяч рублей. За четыре года как минимум 7 жительниц Петербурга согласились выйти замуж за мигранта понарошку. Каждая якобы получила от своего новоиспеченного супруга от 30 до 100 тысяч рублей.

«По оперативным данным, за пять лет незаконной деятельности таким способом легализовали свое пребывание в нашей стране несколько десятков человек, в том числе женщины. Кроме того, соучастники оказывали услуги по изготовлению фиктивных миграционных документов», — доложила Волк.

Полиция задержала троих предполагаемых организаторов преступной схемы. В дополнение к ним пошли четыре петербурженки, согласившиеся на обман государства. Они также допрошены в качестве подозреваемых и процессуально задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Обыски прошли в офисе фигурантов. Изъяты 233 печати различных госучреждений, документы, компьютеры. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

«Устанавливаются все эпизоды и соучастники нелегального бизнеса. Собранные материалы переданы в подразделение по вопросам миграции для принятия решения об аннулировании или отмене оснований нахождения на территории Российской Федерации граждан, которые воспользовались криминальными услугами», — подчеркнула Ирина Волк.

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Комментарии
9
Cashmare
45 минут
так поток нелегалов через диаспоры шел и идёт, а эти взяли конечников и радостно отрапортовали
282694747
1 час
В стародавние времена такой же ход конем был по прописке в Москве и Ленинграде-ничего нового
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