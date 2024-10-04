В Колпино тушили пожар со спецэффектами

Торговый павильон сгорел в Колпино ранним утром 4 октября. Тушение вышло эффектным из-за фейерверков, которыми торговал один из магазинов. Подробности сообщает городское управление МЧС.

Информация о пожаре в доме 4, корпус 2, по Оборонной улице поступила в 4:24. Одноэтажное здание размером 8х45 метров к моменту приезда пожарных горело по всей площади.

Источник: Читатель «Фонтанки»

В начале шестого утра пожар ликвидировали силами 15 человек и трех единиц техники. Никто не пострадал.