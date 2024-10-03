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Общество Адам Гонтье возвращается в Three Days Grace спустя 12 лет. Теперь в группе будет два вокалиста

Адам Гонтье возвращается в Three Days Grace спустя 12 лет. Теперь в группе будет два вокалиста

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Вокалист Адам Гонтье вернулся в состав группы Three Days Grace спустя 12 лет — об этом 3 октября сообщает LoudWire со ссылкой на заявление группы.

При этом нынешний вокалист Мэтт Уолст останется в составе Three Days Grace в качестве ведущего. Группа официально объявила об участии Гонтье в работе над новой музыкой, ожидается, что в скором времени рокеры анонсируют новый альбом.

Став одной из самых успешных рок-групп благодаря первым трем студийным альбомам, Three Days Grace выпустили свой четвертый студийный альбом Transit of Venus 2 октября 2012 года. Но группа еще не успела продвинуться в поддержке пластинки, как Гонтье объявил о своем плане покинуть группу в январе 2013 года. Объявление было сделано за несколько недель до запланированного совместного тура группы с Shinedown.

Группа быстро заменила Гонтье, пригласив вокалиста My Darkest Days Мэтта Уолста, брата басиста Брэда Уолста. После распада Уолст присоединился к группе на постоянной основе, и Three Days Grace продолжили свой успех на радио еще на трех альбомах — Human, Outsider и Explosions.

«Мне кажется, что всё прошло гладко, даже лучше, чем мы ожидали. Как будто мы снова собрались в одной комнате и продолжили с того места, на котором остановились», — заявил Гонтье. По словам Мэтта Уолста, «было очень весело и гладко работать над этой записью. Объединить более 20 лет Three Days Grace и сделать то, чего еще не делала ни одна группа. Я с нетерпением жду, когда фанаты это услышат!».

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