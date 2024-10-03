Девочку-подростка украли из дома, чтобы выдать замуж под Москвой

Уголовное дело о похищении несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору расследуют в Рязанской области. По предварительным данным, пленницу школьного возраста успели вызволить до того, как она стала женой.

О возбуждении дела 3 октября сообщил областной Следственный комитет. По данным ведомства, 16-летнюю жительницу Рыбинска похитили 29 сентября. Согласно материалам, трое мужчин силой усадили её автомобиль и увезли в Подмосковье, чтобы выдать замуж за своего родственника.

«Следственно-оперативным путем местонахождение несовершеннолетней было установлено, девушка освобождена и передана родителям», — рассказали в СК.

Предполагаемые похитители задержаны. Старшим 37 и 38 лет, младший — ровесник потерпевшей. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством о заключении фигурантов под стражу.