Машины, курсы и путевки. Петербурженки превзошли своих бывших по стоимости подарков и размеру исков

Несколькими историями исков, связанных с неосновательным обогащением, поделилась руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 3 октября. Взыскать сумму, потраченную на бывшего партнера, пытаются как мужчины, так и женщины. Но в щедрости дамы превзошли кавалеров.

Так, Михаил просил взыскать с Татьяны 65 тыс. рублей и проценты в размере 5 478 рублей. В мае прошлого года он перевел указанную сумму ей на карту, но обратной транзакции он так и не дождался. Также мужчина настаивает, чтобы девушка вернула ему Samsung Galaxy Jump — телефон был дан во временное пользование, пока сам он был в Корее. Представитель Михаила также добавил, что мужчина помог «знакомой» с переездом в Корею, встретил ее в аэропорту, снял за свой счет жилье, а деньги отправил для приобретения валюты на территории РФ и передачи ему.

Со слов Татьяны, с Михаилом ее связывали близкие отношения, деньги он перевел добровольно для поездки к нему. Подтверждение ее слов суд нашел в предоставленной девушкой переписке. Путешествие продлилось месяц, но близкие отношения между парой так и не сложились. «Я безумно благодарна, что ты привез меня сюда», - сообщила Татьяна Михаилу.

«Суд очередной раз сказал, что денежные средства были предоставлены в силу личных отношений сторон при отсутствии каких-либо обязательств перед ответчиком добровольно, безвозмездно и без встречного предоставления, то есть в дар», - написала представитель пресс-службы, добавив, что доказательств передачи телефона суд не нашел и в иске полностью отказал.

В следующем иске горожанка по имени Анастасия просила о взыскании с бывшего возлюбленного Романа средств, потраченных на совместное приобретение парковочного места. С ее слов, они не были расписаны, при этом с июня 2019 года по апрель 2023 года состояли в фактических брачных отношениях. В этот же период приобрели машино-место за 430 тыс. рублей, из которых 268 тыс. рублей перевела Анастасия.

Как указал суд, машино-место принадлежит на праве собственности Роману. Доказательств его приобретения в долевую собственность у Анастасии не оказалось. В результате суд ей отказал.

«А теперь топ - 3. Сколько денег и за что чаще всего пытаются взыскать друг с друга бывшие», - написала Дарья Лебедева.

Так, мужчины чаще просят взыскать с девушек средства, потраченные на квартирный ремонт (от 150 тыс. до 800 тыс. рублей), путешествия (от 65 тыс. до 500 тыс. рублей) и гаджеты (от 50 тыс. до 200 тыс. рублей). Девушки не редко необдуманно дарят своим спутникам автомобили стоимостью от 300 тыс. до 1,5 млн рублей, вкладываются в образование партнеров (150 тыс. до 600 тыс. рублей), а также просят вернуть деньги, данные ими на карманные расходы (от 85 тыс. до 200 тыс. рублей).