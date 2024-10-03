В Варшавском аэропорту взорвался чемодан пассажира

Взрыв произошел поздним вечером в среду, 2 октября, в камере сортировки багажа, сообщает 3 октября польское радио RMF24. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что рванул разгерметизировавшийся контейнер с образцами биоматериалов для исследования и сухим льдом. Последний, предположительно, и стал причиной взрыва.

В результате инцидента никто не пострадал. Образцы тоже повреждения не получили — только контейнер, в котором их везли. Эвакуировать никого не пришлось. Регистрация пассажиров на рейсы была приостановлена в связи со стандартными процедурами безопасности в такой ситуации, но уже через несколько десятков минут ситуация нормализовалась, рассказала журналистам пресс-секретарь Варшавского аэропорта.

Сообщается, что взорвавшийся багаж принадлежал пассажиру, летевшему в Вену.

Отметим, что сухой лед нельзя перевозить в герметично закрытых контейнерах, как раз из-за того, что это может привести к взрыву. Безопаснее использовать тару, которая может стравливать избыточное давление образующегося углекислого газа.