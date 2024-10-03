ChatGPT отпустит грехи. В Польше появилась киберчасовня со священником-нейросетью

Благодаря ИИ прихожане могут заходить в часовню самостоятельно и круглосуточно. Для этого им понадобится приложение на телефоне. Кроме того, в божьем доме можно не только помолиться, но и пообщаться на церковные темы с чатом GPT. К примеру, у него можно спросить, кто станет преемником архиепископа или как церковь относиться к нетрадиционным ценностям.