ChatGPT отпустит грехи. В Польше появилась киберчасовня со священником-нейросетью

В польском городе Познань появилась уникальная часовня с искусственным интеллектом (ИИ). Управлять церковью можно через смартфон, а священником в ней выступает специально обученная нейросеть, сообщает телеканал TVP.
Благодаря ИИ прихожане могут заходить в часовню самостоятельно и круглосуточно. Для этого им понадобится приложение на телефоне. Кроме того, в божьем доме можно не только помолиться, но и пообщаться на церковные темы с чатом GPT. К примеру, у него можно спросить, кто станет преемником архиепископа или как церковь относиться к нетрадиционным ценностям.
«Мы хотим расширить знания, поэтому хотим использовать чат GPT, чтобы каждый имел доступ к богословским знаниям. Человек может задать любой вопрос, который ему было бы стыдно задать священнику», — объясняет приходской священник Эски Познани, пишет Radio eska.
Отмечается, что идейные вдохновители экспериментальной часовни хотят превратить место в пространство для встреч, дружеских бесед и даже работы.
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