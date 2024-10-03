Вдвоём с конем, но не в поле. В Академическом саду состоялся пленэр

В Петербурге на Васильевском острове состоялся пленэр. Художники 3 октября заняли Академический сад, окружив военного с конем. Фотографии показали в группе «Питер.Районы (Василеостровский)» во «ВКонтакте».

Посетители Академического сада часто встречают здесь лошадей, но конь с дореволюционным офицером — редкость. Мужчина, облаченный в форму царской армии — шинель, черные сапоги, фуражку, стоит на фоне одного из корпусов Академии художеств, а рядом с ним — длинногривый друг. Серый оттенок формы военного перекликается с мраморной окраской коня, на спине которого разместили седло.

Несмотря на пасмурную погоду, от которой зябнут руки, творцы накинули на себя куртки и взяли в пальцы кисти. Судя по фотографиям, у каждого художника работа идет в своем темпе: пока у одних видны очертания героев картины, у других композиция выглядит почти завершенной.