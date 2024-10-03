Инвестиции в колледжи нефтегазовой сферы превысили четверть миллиарда рублей

Источник: пресс-служба «Газпром нефти»







Компания сотрудничает с 18 ведущими ссузами страны в рамках программы «Лига колледжей». Партнерская сеть охватывает основные промышленные регионы и крупные города, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Оренбург, Томск, Мегион, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Сочи. Всего в них обучается около 3 тысяч студентов.

«Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку, — говорит ректор корпоративного университета „Газпром нефти“ Илья Дементьев. — Востребованность кадров растет, поэтому мы будем увеличивать количество партнерских организаций, расширять спектра профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям».