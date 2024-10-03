Петербуржца приговорили к 10 годам колонии за вступление в легион «Свобода России»*

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор петербуржцу, которого признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, два из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся восемь лет — в исправительной колонии строгого режима.

Военный суд выяснил, что петербуржец был противником СВО и испытывал «чувство искаженно трактуемого идеологического единства» с участниками террористической организации «Свобода России»*, в связи с чем и решил вступить в легион. Для этого петербуржец обратился через соцсети к одному из членов организации, который дал ему инструктаж о порядке вступления в легион.

Не позднее 20 мая 2024 года в Московском районе Петербурга мужчина вступил в террористическую организацию. Он произнёс присягу на видео и отправил запись с ней представителю легиона.

«До задержания подсудимый, имея реальную возможность прекратить участие в деятельности указанной террористической организации, добровольно свое участие в ее деятельности не прекратил, соответствующего сообщения в органы власти не подал», — уточняют в пресс-службе.

РИА Новости передает, что задержанный работал автослесарем в Петербурге. Осужденный планировал уехать на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против российских военных до того, как его задержали. Как итог — мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы.