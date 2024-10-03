Девушка-фармацевт получила ножом в лицо, пытаясь остановить похитителя лекарств в аптеке на севере Петербурга

В Приморском районе Петербурга фармацевт одной из аптек завершила смену на больничной койке после нападения покупателя. На пострадавшую набросились с ножом в результате неудачной попытки пройти мимо кассы. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 октября.

Инцидент произошел накануне в доме 55 по Комендантскому проспекту. По предварительным данным, около 21:30 в помещение аптеки вошла женщина, которая попыталась похитить лекарства, но нарвалась на бдительную 24-летнюю сотрудницу. Пытаясь отбиться, нападавшая ударила фармацевта ножом в лицо и спешно скрылась.

Пострадавшую госпитализировали с ножевыми ранениями. Полиция начала розыск злоумышленницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.