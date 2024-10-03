Суд в Петербурге прекратил уголовное дело по взятке инспектору ГИМС

Суд в Петербурге вынес постановление по делу о даче взятки сотруднику ГИМС для получения прав на управление маломерными судами. Взяткодатель раскаялся и уголовное дело прекратили, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 октября.

Установлено, что мужчина по имени Алексей решил упростить себе задачу по получению прав на катер и обратился к своему приятелю, который был знаком с инспектором ГИМС. Товарищ Алексея, именуемый Ф., согласился на сделку и обозначил сумму — 75 тысяч рублей.

Взяткодатель Алексей перевел указанную сумму на карту своему знакомому-посреднику. А Ф., в свою очередь, отправил деньги старшему государственному инспектору по маломерным судам центра ГИМС. Однако последнему дошло лишь 5 тысяч рублей. Инспектора сумма устроила, и он помог Алексею получить права.