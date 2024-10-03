«Самый маленький, но самый душевный». В Петербурге открылся третий «Добродомик» — бесплатное кафе для людей старшего поколения

Источник: БФ «Добродомик»







На юге Петербурга торжественно открыли третье кафе бесплатных обедов для пожилых горожан «Добродомик». «Самый маленький, но самый душевный» — так его характеризуют. Открытие было приурочено ко Дню пожилых людей, который отмечается во всём мире 1 октября.

Кафе расположилось на улице Доблести, 29. Его площадь всего 25 квадратных метров, однако он позволяет накормить до 300 пожилых людей в день. Помещение на безвозмездной основе предоставил храм святителя Иоанна Милостливого. Также в открытии «Добродомика» активно участвовали предприниматели Петербурга, которые вновь объединились, чтобы помочь и поддержать проект.

«Предприниматели на страже добра», — перерезая ленточку, произнес Павел Крупин, один из основных попечителей и идейных вдохновителей проекта и лицо фонда «Добродомик» со стороны бизнес-сообщества. Он также отметил, что «наша цель — открыть сто „Добродомиков“».

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Сейчас в Петербурге работают ещё два кафе — на Васильевском острове (оно открылось первым в 2017 году) и на улице Маршала Тухачевского. Суммарно в них получают бесплатные обеды более 700 человек в день.

«В этом месяце запущена ещё одна масштабная история по объединению более трёхсот неравнодушных людей, готовых участвовать в финансировании и создании большого „Добродомика“. И поэтому в ближайшее время, помимо маленького в 25 квадратных метров кафе, появится четвёртый большой „Добродомик“, и мы сможем дарить ещё больше обедов», — поделилась планами Александра Синяк, основатель благотворительного проекта «Добродомик» и президент фонда.

«И не сто, а тысячу „Добродомиков“ мы хотим открыть», — поправила она Павла Крупина.

На территории России в данный момент 11 действующих «Добродомиков» — от Санкт-Петербурга до Улан-Удэ, где ежедневно кормят более 1800 пожилых людей. А за всё время их работы было предоставлено более одного миллиона обедов.

«Наша глобальная цель — помочь пенсионерам в каждом городе, чтобы сократить и минимизировать число одиноких, нуждающихся пожилых людей», — говорят инициаторы проекта.