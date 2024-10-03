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Образ жизни обзор Надвигается геошторм: расписание магнитных бурь в октябре 2024 года

Надвигается геошторм: расписание магнитных бурь в октябре 2024 года

Внутри удобный календарь, чтобы вы знали, когда ждать неприятностей

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В отдельные дни октября метеозависимым не позавидуешь

Октябрь будет относительно снисходительным к метеозависимым, однако расслабляться не стоит — без геомагнитных возмущений не обойдется. А вот в какие именно дни их стоит ждать, мы сейчас и расскажем. Сохраните себе наш календарь, чтобы следить за самочувствием.

Что такое магнитная буря

Если перевести с языка ученых на понятный, магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли. Их провоцирует повышенная солнечная активность.

Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. К счастью, в этом месяце 10-балльных бурь не будет.

Магнитные бури в октябре 2024 года

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Российской академии наук подготовили прогноз магнитных бурь в октябре 2024 года.

Они будут непродолжительными и несильными, однако 7 дней в этом месяце метеозависимым придется пережить неприятные ощущения. 4 дня будут геомагнитные возмущения, а 3 дня — магнитные бури класса G1.

4, 5 и 6 октября астрофизики ожидают довольно слабые магнитные бури, которые также называют возбужденной магнитосферой.

Такая же картина повторится и 10 октября — нас ожидают небольшие геомагнитные возмущения.

А 11 и 12 октября метеозависимым не позавидуешь — в эти дни возможна самая настоящая магнитная буря. Однако, по данным специалистов ИКИ и ИСЗФ, она будет слабой, класса G1.

Потом, до 22 октября, можно будет вздохнуть спокойно и собраться с силами перед новой магнитной бурей. В этот день космос будет снова «штормить» — ожидается слабое геомагнитное возмущение.

И в конце месяца, 27 октября, астрофизики прогнозируют, что геомагнитное поле Земли снова будет возбужденным.

Как улучшить самочувствие при магнитной буре

Метеозависимым стоит знать несколько лайфхаков, с которыми пережить магнитные бури будет легче. Во-первых, врачи рекомендуют поддерживать баланс жидкости и пить воду в этот период — не менее полутора литров в день.

Также желательно побыть на свежем воздухе, а если из-за работы или семейных обстоятельств это невозможно — чаще проветривайте помещение.

Избегайте повышенных физических нагрузок и стрессов, ведь магнитная буря сама по себе — и так испытание для метеочувствительного организма.

В дни магнитных бурь следите за питанием — добавьте больше овощей и фруктов, ешьте рыбу, зелень, орехи. Замените черный чай на зеленый или травяной. А вот от острой, жареной и жирной пищи лучше отказаться.

Также в стоп-листе во время магнитной бури — спиртное, сигареты и энергетические напитки, в том числе кофе и крепкий чай.

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