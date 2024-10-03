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Город Цветы завянут, вазы разобьются: что подарить педагогу на День учителя и чего точно не стоит делать

Цветы завянут, вазы разобьются: что подарить педагогу на День учителя и чего точно не стоит делать

Составили список самых популярных идей и опросили преподавателей

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4 комментария

Большинство родительских чатов накануне Дня учителя буквально кипят. Мамы и папы обсуждают, что подарить педагогу, сколько денег собрать, нужен ли букет и прочие вопросы.

MSK1.RU поговорил с родителями и учителями о том, какие подарки дарят и получают и чего точно не стоит вручать педагогу на День учителя.

Что дарят учителям?

В каждой школе свои правила, но сейчас, в век технологий, о подарке принято договариваться всем классом, чтобы не подарить пять ваз и двадцать букетов. Родители всё чаще стремятся к практичным подаркам. Многие признаются, что стараются уйти от банальных сувениров и цветов.

— Мы дарим небольшой букет и сертификат на покупки на маркетплейсе, — рассказала MSK1.RU Галина, которая в этом году отвела свою дочь в первый класс. Она вступила в родительский комитет, потому что поняла: хочешь сделать хорошо — сделай это сам.

Галина рассказала, что у них в школе устроено так: родительский комитет не «требует денег» с родителей перед праздниками — у класса есть фонд, который пополняется в начале года. Из него деньги тратятся на нужды класса, в том числе на подарок. Такая система оказалась популярной у многих москвичей.

— Сначала сдаем одну сумму в начале года, но ее может не хватить. Как правило, 2 тысячи. Потом еще досдаем по мере уменьшения «копилки». Не знаю, что дарят учителю в этом году: я деньги сдала — мне по барабану, — рассказала мать двоих детей Наталия.

Читательница Марина, вспоминая годы, когда ее дети учились в школе, рассказала о необычном подарке на День учителя: они скинулись и подарили классной руководительнице банку крымского меда!

Дарили мед в подарочной упаковке. Учителя были довольны все! Потому что праздник праздником, а осень осенью — сопли да кашель никто не отменял. Так что дарю идею родителям: деньги небольшие, а пользы много.

Многие родители отмечают: несмотря на старания сделать подарок оригинальным, чаще всего к нему добавляют букет цветов или коробку конфет — это классика, от которой трудно отказаться.

Топ-5 самых популярных подарков: список

1. Цветы

Цветы по-прежнему остаются лидерами среди подарков на День учителя. Согласно опросу Superjob, 62 % родителей выбирают именно букет. Несмотря на разнообразие вариантов, этот подарок остается традиционным, но в последние годы москвичи стараются выбирать небольшие и стильные композиции, чтобы не перегружать учителя. Самый лучший вариант, как отмечают и родители, и учителя, — это подарить один букет от всего класса. В некоторых случаях педагогам вручают растения в горшке, которые либо остаются украшать класс, либо радуют учителей дома.

2. Подарочные сертификаты

Популярность подарочных сертификатов продолжает расти. По данным исследования Superjob, их выбирают 30 % родителей. Аналитики одного из крупных парфюмерно-косметических магазинов называют еще более крупную цифру — 66 % родительских комитетов предпочитают дарить от класса сертификаты. Куда именно его купить — вопрос открытый. Чаще всего родители останавливаются на книжных магазинах, культурных мероприятиях и суммах для покупок в крупных торговых сетях и маркетплейсах. Учителя отмечают, что такой подарок позволяет им самим выбрать нужные вещи или впечатления.

3. Сладости и чай

Наборы чая, кофе и конфет стали третьим по популярности подарком. По данным опроса Superjob, их выбирает 24 % родителей, другие источники уверяют: таких родителей 42 %. Москвичи всё чаще стараются выбирать качественные, эксклюзивные сладости, например наборы ручной работы или премиальные сорта чая и кофе. Кроме того, такие подарки часто передают искреннее внимание и заботу, особенно если они подобраны индивидуально. Ну и о практичности подарка тоже переживать не стоит: в учительской на перемене ваш подарок оценят все.

4. Косметика и товары для дома

Иногда родители выбирают уходовую косметику, парфюм или товары для дома. Так, согласно результатам опроса одной из сетей по продаже парфюмерии и косметики, делает в совокупности 23 % респондентов. Такие подарки реже попадают в топ популярности, однако учителя всё равно ценят индивидуальный подход и возможность получить что-то для личного использования.

5. Канцелярия и офисные принадлежности

Полезные подарки, связанные с работой, по-прежнему востребованы. Фирменные ручки, ежедневники, стильные блокноты — это подарок, который точно окажется полезным в повседневной жизни педагога. По данным исследования «Золотого Яблока», 6 % родителей выбирают именно такой подарок.

Стоит отметить, что средняя стоимость подарка ко Дню учителя за год выросла. Согласно исследованию Superjob, подарок классному руководителю в столице обойдется родителям в среднем в 4500 рублей. По всей России средняя сумма составляет 3900 рублей, что на 700 рублей больше, чем в прошлом году.

«Чего хочет учительница», или «Никогда не дарите это»

Учителя в унисон говорят: тратиться на дорогие подарки не стоит. Во-первых, они смущают педагогов: это, хоть и не оговаривается, накладывает на учителя некие обязательства.

— Родители, даря дорогие подарки, ждут ответной реакции. Но любовь не купишь: если вы подарите мне золото, я не стану любить вашего ребенка больше, — признается Нина Юрьевна, отдавшая всю жизнь обучению детей. Сама она с любовью хранит огромное самодельное сердце из школьных фотографий — в центре на них распечатана фотография самой учительницы, а вокруг — ее класс. Эту огромную открытку ей подарили десять лет назад, и она до сих пор украшает ее дом.

Мнение Нины Юрьевны разделяет и Татьяна Ивановна, учительница начальных классов: лучший подарок — что-то, сделанное своими руками.

— Самые дорогие подарки лично для меня — это самодельные рисунки и открытки от детей. Дома все их храню на «почетной» полке, — рассказала MSK1.RU Татьяна Ивановна. — Сама очень люблю на разные мероприятия делать ребятам символические сюрпризы. В ковидные времена ребята с родителями записали видеопоздравление — трогательно до слёз! Периодически пересматриваю.

К деньгам в конверте учителя тоже относятся настороженно: если нет желания или возможности выбрать подарок, лучше перевести сумму в какой-нибудь сертификат, призналась педагог. Многие принципиально не принимают конверты.

Также не стоит забывать и о том, что каждый учитель — это личность. Спросите своего педагога — может, в свободное от школы время он шьет, рисует картины или ходит в походы?

— У меня всё просто: родители звонят заранее и говорят: «Сумма такая-то, что купить?» Хороший вариант, чтобы фигню не подарить, — поделилась Светлана Владимировна. — Еще мне дарили именной органайзер: всё в красивой упаковке, приятные слова и подпись, от кого подарок. А еще от класса записывали видео.

В общем, вариантов много, но помните: главное — не переборщить. Согласно Гражданскому кодексу России, подарок на сумму свыше 3000 рублей может расцениваться как взятка.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех «Яндекс.Станций Мини» среди подписчиков.

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Комментарии
4
iigaza
1 час
Надпись в кабинете врача - Цветы и конфеты не пью!
Мillemelle
1 час
а за что дарить?
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