Полиция Невского района раскрыла дело о двух дырках

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Невском районе Петербурга после инцидента во 2-м Рабфаковском переулке. Жительница одного из домов накануне сообщила о стрельбе из дома напротив и обнаружила в своем окне пару дырок.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, заместитель начальника 32 отдела полиции осматривал отверстия от пулек в конце прошлого месяца. Повреждения были зафиксированы, отмечено отсутствие пострадавших.

Накануне в том же переулке замначальника отдела и оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний неработающий юноша. У фигуранта изъяли пневматический пистолет «Сталкер», стрелка же отпустили под подписку о невыезде. По данным «Фонтанки», задержанный в 16 лет уже привлекался за кражу, но отделался штрафом.